Англія

Головний тренер лондонців відзначив характер своїх гравців у матчі проти Ньюкасла та наголосив на необхідності перемог у двох фінальних турах для потрапляння до Ліги чемпіонів.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска похвалив своїх підопічних за характер і витримку після важкого виїзного поєдинку проти Ньюкасла (0:2), у якому лондонці понад годину провели вдесятьох. Попри чисельну меншість, команда створила кілька небезпечних моментів у другому таймі, чим, за словами Марески, "ніби затьмарила перевагу суперника".

"Це завжди непросте місце для гри, а коли залишаєшся без одного гравця, завдання стає ще складнішим. Але ми не зламалися, і навіть у меншості змогли створити моменти. Я пишаюсь тією енергією та єдністю, яку хлопці показали після перерви.

Зараз у мене відчуття, що потрібно виграти обидві гри, щоб кваліфікуватися до Ліги чемпіонів", – сказав Мареска.

Після 36 турів Челсі з 63 очками ділить п’яте місце з Астон Віллою.