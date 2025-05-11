Англія

Сандро Тоналі встановив рекорд, забивши гол на першій хвилині та 52-й секунді.

У матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на своєму полі здобув перемогу над Челсі з рахунком 2:0.

Найшвидший гол у зустрічі забив Сандро Тоналі на другій хвилині гри, ставши автором рекорду клубу в протистояннях із синіми в рамках АПЛ. Його м'яч увійшов в історію як найшвидший у зустрічах між цими командами, забитий на позначці — 1:52.

У наступному турі Ньюкасл гостюватиме в лондонського Арсеналу, тоді як лондонський Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед.

Звіт про матч Ньюкасл — Челсі читайте на Football.ua.