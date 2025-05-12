Англія

Можливе оновлення рекорду продажів для італійського клубу.

Нідерландський центральний півзахисник Тіджані Рейндерс провів яскравий сезон у італійському Мілані, до якого приєднався за 20,5 млн євро з АЗ ще влітку 2023 року.

Цієї весни 26-річний виконавець продовжив контракт із "россонері" до 2030 року, проте це не означає, що клуб відмовився від розгляду пропозицій щодо свого футболіста.

Тим паче, що британська преса повідомляє про інтерес Манчестер Сіті до нідерландця.

Ідеться про значні кошти на трансфер, які "точно перевищать вартість трансферу Алессандро Тоналі до Ньюкасла (60 млн євро), а також потенційно оновлять клубний рекорд Мілана в 67 млн євро, який установив мадридський Реал, придбавши легендарного Кака в 2009 році".

Позаяк, Рейндерс сповістив Мілан про зацікавленість у потенційному трансфері, оскільки клуб перебуває на межі від того, щоб залишитись не тільки без Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон, а й узагалі без єврокубків.

У цій кампанії на рахунку Тіджані 15 голів та п’ять гольових передач за 51 матч.