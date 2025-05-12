Англія

Мерсісайдці ведуть просунуті перемовини щодо флангового захисника Баєра, який може замінити Трента Александера-Арнольда.

Ліверпуль активно працює над підписанням правого вінгбека леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонга.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг, між сторонами вже відбулися попередні переговори, і трансфер може відбутися найближчим літом.

Після детального аналізу кандидатур Фрімпонг став одним із головних претендентів на заміну Трента Александера-Арнолда, який продовжить кар'єру в мадридському Реалі.

24-річний нідерландець має діючу клаусулу у контракті, яка дозволяє йому покинути Баєр за суму від 35 до 40 мільйонів євро. Сам Фрімпонг планує зміну клубу цього літа.