Англія

Англійський форвард емоційно прокоментував довгоочікуваний титул у Бундеслізі.

Нападник Баварії Гаррі Кейн нарешті здобув перший командний трофей у професійній кар’єрі, ставши чемпіоном Німеччини. Після багатьох років без титулів у складі Тоттенгема, англієць врешті зняв з себе "тавро невдачі".

"Це був важкий вантаж. Я чудово знав, що люди говорили про мене: "Він нічого не виграв". Але найбільший тиск ішов не ззовні — я сам вимагав від себе більшого. Хотів одного дня сказати: "А що скажете тепер?", — емоційно заявив Кейн у коментарі німецьким медіа.

Кейн визнав, що став "іншою людиною" після здобуття трофея. "Мені завжди бракувало саме командного успіху. В особистому плані я досяг багато, але командні перемоги — це те, чого я прагну. І я не зупинюся", — наголосив він.

У нинішньому сезоні Бундесліги 31-річний англієць відзначився 25 голами та вісьмома асистами, ставши ключовою фігурою у складі мюнхенців.