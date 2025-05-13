Футболіст може перебратися до Мюнхена безкоштовно.
Йонатан Та, Getty Images
13 травня 2025, 12:26
Захисник Баєра Йонатан Та може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитись у Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного німця зацікавлена Баварія, яка вже зробила першу пропозицію щодо можливого майбутнього контракту для гравця.
Діючий контракт Йонатана розрахований до літа 2025 року і він може перейти до Баварії на правах вільного агента.
Цього сезону Та провів 48 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.
Раніше захисник Баєра прокоментував чутки довкола своєї кар’єри.