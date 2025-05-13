Англія

Нігерійський гравець отримав пошкодження у матчі проти Лестера.

Ноттінгем Форест офіційно підтвердив, що нападник Тайво Авонії пройшов термінову операцію після травми живота, яку він отримав у матчі проти Лестер Сіті у неділю (2:2).

У клубі не повідомили точні терміни відновлення, однак зазначили, що подальші оновлення щодо стану футболіста будуть оприлюднені, коли це буде доречно.

У Ноттінгемі побажали Авонії якнайшвидшого одужання та підтримують його у період реабілітації.

В поточному сезоні Тайво Авонії провів за "лісників" 32 матчі (815 хвилин), в яких він забив 2 голи.