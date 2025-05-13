Англія

Клубу потрібні універсальність і досвід виконавця.

Центральний півзахисник Джеймс Мілнер може оновити свою угоду з Брайтоном, передає видання The Athletic.

Клуб прагне продовжувати використовувати солідний досвід і універсальність 39-річного англійця на найвищому рівні. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2025 року.

Наразі невідомо, в якій саме ролі Мілнер може залишитися в Брайтоні.

До клубу Джеймс приєднався влітку 2023-го. У ході поточної кампанії він взяв участь у трьох матчах АПЛ (172 хвилини), значну частину сезону пропустивши через травму підколінного сухожилля.

Нагадаємо, що півзахисник є другим в історії чемпіонату Англії виконавцем за кількістю проведених поєдинків (637).