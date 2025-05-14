Англія

На гравця очікує операція найближчим часом.

Нігерійський нападник Тайво Авонії в нещодавньому матчі тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги проти Лестера на Сіті Граунд (2:2) зіграв усього сім хвилин основного часу.

Однак навіть цього вистачило для того, що 27-річний виконавець отримав пошкодження живота в зіткненні з каркасом воріт суперників, після якого йому знадобилась операція.

Незважаючи на те, що "лиси" підтвердили факт проходження їхнім гравцем оперативного втручання напередодні, пізніше з’явилось оновлення інформації щодо стану футболіста.

Лікарі дійшли до висновку, що Авонії потребує ще однієї операції вже найближчим часом, оскільки травма виявилась складнішою, аніж вважалось до цього.

Саме тому було ухвалено рішення ввести нападника в стан штучної коми на термін до початку наступної операції, яку планують провести вже сьогодні, 14 травня.

Авонії в цьому сезоні провів 32 матчі (815 хвилини) та забив два голи.