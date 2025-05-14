Англія

Лондонський клуб має намір торгуватись.

Французький нападник Матіс Тель другу частину поточного сезону проводить у оренді в лондонському Тоттенгемі з мюнхенської Баварії, за що "шпори" наприкінці зимового трансферного вікна погодились заплатити 10 млн євро.

Угода щодо 20-річного виконавця містить пункт про можливий повноцінний трансфер за 50-55 млн євро.

При цьому в контракті Теля з Баварією, який розрахований до 2029 року, є пункт про відступні на аналогічну суму.

Проте цю компенсацію Тоттенгем наразі не погоджується забезпечити.

Керівництво лондонського клубу хоче провести перемовини з мюнхенцями, аби в підсумку зменшити вартість переходу гравця.

Баварія тим часом не проти — у футболіста немає майбутнього в складі колективу Венсана Компані.

За Тоттенгем Тель провів 18 матчів, забив три голи та віддав одну гольову передачу.