У юнака є кілька матчів за команду Гвардіоли.
Джейкоб Райт, Getty Images
15 травня 2025, 12:45
Уболівальники англійського Манчестер Сіті мали короткотривалий досвід знайомства з опорним півзахисником Джейкобом Райтом, який є вихованцем академії їхнього клубу.
19-річний виконавець провів за "дорослу" команду чотири матчі в рамках Кубка ліги, Кубка Англії та навіть Ліги чемпіонів УЄФА, проте цієї зими відправився до оренди в Норвіч на заключні пів року кампанії.
За "канарок" футболіст відіграв 15 матчів, зробивши чотири асисти в Чемпіоншипі, тож вони могли оцінити його талант.
Зрештою, у Норвіча була можливість активувати опцію викупу Райта, якщо він проведе бодай дев’ять матчів у стартовому складі, із чим клуб успішно впорався минулими вихідними.
Тож 2,75 млн євро — і опорний півзахисник найближчим часом стане повноцінним гравцем "жовто-зелених".