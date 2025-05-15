Англія

У юнака є кілька матчів за команду Гвардіоли.

Уболівальники англійського Манчестер Сіті мали короткотривалий досвід знайомства з опорним півзахисником Джейкобом Райтом, який є вихованцем академії їхнього клубу.

19-річний виконавець провів за "дорослу" команду чотири матчі в рамках Кубка ліги, Кубка Англії та навіть Ліги чемпіонів УЄФА, проте цієї зими відправився до оренди в Норвіч на заключні пів року кампанії.

За "канарок" футболіст відіграв 15 матчів, зробивши чотири асисти в Чемпіоншипі, тож вони могли оцінити його талант.

Зрештою, у Норвіча була можливість активувати опцію викупу Райта, якщо він проведе бодай дев’ять матчів у стартовому складі, із чим клуб успішно впорався минулими вихідними.

Тож 2,75 млн євро — і опорний півзахисник найближчим часом стане повноцінним гравцем "жовто-зелених".