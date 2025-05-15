Англія

Організатори підготували перелік із вісьмох гравців.

Сезон англійської Прем’єр-ліги наближається до завершення, і залишалось лише два тури до остаточного визначення місць команд у турнірній таблиці.

Тож організатори змагань вирішили почати підбивати підсумки дистанції, що залишилась позаду, опублікувавши перелік із вісьмох кандидатів на звання найкращого гравця АПЛ цього сезону.

Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) — 32 матчі (16/8/8), 6 голів, 8 асистів.

Раян Гравенберх (Ліверпуль) — 35 матчів (25/8/2), 4 асисти.

Александер Ісак (Ньюкасл) — 33 матчі (20/4/9), 23 голи, 6 асистів.

Браян Мбемо (Брентфорд) — 36 матчів (16/7/13), 18 голів, 7 асистів.

Деклан Райс (Арсенал) — 33 матчі (16/13/4), 3 голи, 7 асистів.

Мохамед Салах (Ліверпуль) — 36 матчів (25/8/3), 28 голів, 18 асистів.

Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль) — 36 матчі (25/8/3), 3 голи, 1 асист, 14 "сухих".

Кріс Вуд (Ноттінгем Форест) — 34 матчі (17/8/9), 20 голів, 3 асисти.

Проголосувати за найкращого, на вашу думку, кандидата можна на сайті партнерів АПЛ.