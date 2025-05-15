Організатори підготували перелік із вісьмох гравців.
Мохамед Салах, Getty Images
15 травня 2025, 14:26
Сезон англійської Прем’єр-ліги наближається до завершення, і залишалось лише два тури до остаточного визначення місць команд у турнірній таблиці.
Тож організатори змагань вирішили почати підбивати підсумки дистанції, що залишилась позаду, опублікувавши перелік із вісьмох кандидатів на звання найкращого гравця АПЛ цього сезону.
Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) — 32 матчі (16/8/8), 6 голів, 8 асистів.
Раян Гравенберх (Ліверпуль) — 35 матчів (25/8/2), 4 асисти.
Александер Ісак (Ньюкасл) — 33 матчі (20/4/9), 23 голи, 6 асистів.
Браян Мбемо (Брентфорд) — 36 матчів (16/7/13), 18 голів, 7 асистів.
Деклан Райс (Арсенал) — 33 матчі (16/13/4), 3 голи, 7 асистів.
Мохамед Салах (Ліверпуль) — 36 матчів (25/8/3), 28 голів, 18 асистів.
Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль) — 36 матчі (25/8/3), 3 голи, 1 асист, 14 "сухих".
Кріс Вуд (Ноттінгем Форест) — 34 матчі (17/8/9), 20 голів, 3 асисти.
Проголосувати за найкращого, на вашу думку, кандидата можна на сайті партнерів АПЛ.