Англія

Переможця визначать голосуванням фанатів і експертів — свій голос можна віддати до 19 травня.

Англійська Прем’єр-ліга оприлюднила список із восьми претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю сезону АПЛ. До списку увійшли футболісти, яким було не більше 23 років на початку сезону.

- Ліам Делап (Іпсвіч Таун) — 35 матчів, 12 голів, два асисти.

- Ентоні Еланга (Ноттінгем Форест) — 36 матчів, шість голів, 10 асистів.

- Раян Гравенберх (Ліверпуль) — 35 матчів, чотири асисти.

- Дін Гюйсен (Борнмут) — 30 матчів, три голи, один асист.

- Коул Палмер (Челсі) — 35 матчів, 15 голів, вісім асистів.

- Жоао Педро (Брайтон) — 27 матчів, 10 голів, шість асистів.

- Морган Роджерс (Астон Вілла) — 35 матчів, вісім голів, дев'ять асистів.

- Вільям Саліба (Арсенал) — 34 матчі, два голи, 12 "сухих" матчів.

Віддати голос за улюбленого гравця можна на офіційному сайті АПЛ до 19 травня.