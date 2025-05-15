Португалія

Клуб уже повідомив українського голкіпера про бажання продовжити з ним співпрацю, попри зацікавленість Манчестер Сіті.

Португальська Бенфіка не планує розлучатися з українським воротарем Анатолієм Трубіним, попри посилений інтерес з боку грандів англійської Прем’єр-ліги.

Як повідомляє видання Glorioso1904, президент клубу Руй Кошта особисто поінформував Трубіна про плани продовжити з ним контракт та зробити його ключовою фігурою на довгострокову перспективу.

Нагадаємо, що в останні тижні з’явилися чутки про зацікавленість з боку Манчестер Сіті, який розглядає українця як потенційну заміну Едерсону.

Нинішній контракт Трубіна з Бенфікою чинний до літа 2028 року.

Додамо, що Трубін — найкращий голкіпер чемпіонату Португалії у квітні.