Коментар португальського півзахисника.
Бруну Фернандеш, Getty Images
15 травня 2025, 23:25
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про нагороду найкращому гравцеві команди в сезоні.
Португалець безальтернативно вважається головним претендентом на приз.
"Днями ми говорили на цю тему із Зіркзее, і він саркастично запитав: "Цікаво, хто ж виграє нагороду?". Я відповів: "Сподіваюся, наступного сезону я зіграю так само, як цього, але не потраплю навіть до числа претендентів". Це означатиме, що в інших усе виходить.
Я буду найщасливішою людиною у світі. Я тут для того, щоб допомагати товаришам по команді", — сказав Фернандеш.
В активі Бруну 19 голів і стільки ж асистів у 54 матчах поточної кампанії.
Раніше Бруну Фернандеш розповів, чому вирішив залишитися в Манчестер Юнайтед.