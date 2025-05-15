Англія

Коментар португальського півзахисника.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про нагороду найкращому гравцеві команди в сезоні.

Португалець безальтернативно вважається головним претендентом на приз.

"Днями ми говорили на цю тему із Зіркзее, і він саркастично запитав: "Цікаво, хто ж виграє нагороду?". Я відповів: "Сподіваюся, наступного сезону я зіграю так само, як цього, але не потраплю навіть до числа претендентів". Це означатиме, що в інших усе виходить.

Я буду найщасливішою людиною у світі. Я тут для того, щоб допомагати товаришам по команді", — сказав Фернандеш.

В активі Бруну 19 голів і стільки ж асистів у 54 матчах поточної кампанії.

Раніше Бруну Фернандеш розповів, чому вирішив залишитися в Манчестер Юнайтед.