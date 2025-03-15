Лідер манкуніанців міг залишити Олд Траффорд.
Бруну Фернандеш, Getty Images
15 березня 2025, 00:22
Атакуючий півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш зізнався, що влітку міг залишити Олд Траффорд та перейти до іншої команди, але вирішив продовжувати свій шлях на Олд Траффорд після розмови з керівництвом.
"Я зустрівся з керівництвом клубу, оскільки були пропозиції. Ми обговорили варіанти – мій можливий відхід або продовження виступів у команді. Вони пояснили свої очікування від мене, а я запитав, чи бачать мене частиною майбутнього клубу.
Після цього я також поспілкувався з Еріком тен Гагом [екстренер МЮ]. Він, як і клуб, були зі мною відвертими. Вони чітко дали зрозуміти, що розраховують на мене як на важливу складову процесу перебудови. Я відчув, що разом ми можемо досягти успіху", – наводить слова Бруну Фернандеша BBC Sport.
У поточному сезоні португальський плеймейкер провів на клубному рівні
Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш встановив рекорд Ліги Європи за підсумками успішного матчу-відповіді 1/8 фіналу.