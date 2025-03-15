Англія

Лідер манкуніанців міг залишити Олд Траффорд.

Атакуючий півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш зізнався, що влітку міг залишити Олд Траффорд та перейти до іншої команди, але вирішив продовжувати свій шлях на Олд Траффорд після розмови з керівництвом.

"Я зустрівся з керівництвом клубу, оскільки були пропозиції. Ми обговорили варіанти – мій можливий відхід або продовження виступів у команді. Вони пояснили свої очікування від мене, а я запитав, чи бачать мене частиною майбутнього клубу.

Після цього я також поспілкувався з Еріком тен Гагом [екстренер МЮ]. Він, як і клуб, були зі мною відвертими. Вони чітко дали зрозуміти, що розраховують на мене як на важливу складову процесу перебудови. Я відчув, що разом ми можемо досягти успіху", – наводить слова Бруну Фернандеша BBC Sport.

У поточному сезоні португальський плеймейкер провів на клубному рівні

Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш встановив рекорд Ліги Європи за підсумками успішного матчу-відповіді 1/8 фіналу.