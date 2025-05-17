Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 16 травня 2025 року.

Лондонський Челсі в матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед (1:0).

Команди провели рівний поєдинок, у якому в "синіх" була певна перевага за якістю гольових моментів, але на початку другого тайму "Червоні дияволи" мали шанси відкрити рахунок у грі.

Однак у підсумку це вдалось зробити саме команді Енцо Марески посеред другої половини зустрічі, і гол Марка Кукурельї виявився в підсумку вирішальним.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Манчестер Юнайтед у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Челсі — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Кукурелья, 71

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету (Гюсто, 90+1), К. Палмер, Мадуеке — Джордж (Лавія, 81).

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Магвайр, Шоу (Гевен, 81) — Мазрауї, Каземіро (Угарте, 69), Маунт (Гарначо, 70), Доргу — Діалло, Фернандеш (Мейну, 81) — Гойлунн.

Попередження: Палмер — Фернандеш, Каземіро, Мазрауї, Діалло, Угарте, Гевен