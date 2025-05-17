Англія

Керманич Челсі прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі напередодні обіграв у домашньому матчі тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед.

Челсі — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска прокоментував виступ власної команди.

"Ми багато разів говорили, що самого лише таланту недостатньо. Потрібно також докласти зусиль. Сьогодні всі гравці доклали неймовірних зусиль. Ми сьогодні щасливі.

Для мене, клубу та вболівальників це була важлива перемога. Те, як я святкував наприкінці гри, пояснюється тим, що у нас попереду залишилось лише дві гри, і дуже важливо виграти кожну з них.

Я сказав сьогодні гравцям: Юнайтед у цьому сезоні обіграв Сіті вдома, зіграв потім унічию з ними вдома, зіграв унічию з Ліверпулем, зіграв унічию з Арсеналом, тож вони знають, як грати у великих матчах. Тому нам було дуже важко виграти сьогоднішню гру.

Ми були зосереджені на собі, тому що ми знали, що перемога в обох іграх заключних іграх чемпіонату означає, що ми добре фінішуємо.

Ми виграли сьогодні, і тепер справа не в тиску чи чомусь іншому. Справа знову в нас самих. Ми повинні бути зосередженими, підготуватись до гри якнайкраще і спробувати виграти останню гру", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе в гостях у Ноттінгем Форест.