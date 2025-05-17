Англія

Француз може змінити місто в Англії.

Англійський Ліверпуль виявляє інтерес до нападника лондонського Челсі Крістофера Нкунку. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" вже веде переговори щодо трансферу 27-річного француза.

Зазначається, що на нападника також претендують Ньюкасл та Баварія, але ці клуби ще не вели перемовин про перехід футболіста.

Чинна трудова угода гравця з "синіми" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро. Цього сезону Крістофер Нкунку відіграв за Челсі 42 матчі, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Нкунку вирішив залишити Челсі.