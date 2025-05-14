Англія

Новоспечений чемпіон Англії контактував із представниками лідера Баєра.

Ліверпуль зв'язався з представниками атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца, щоб висловити свою зацікавленість у ньому, передає видання The Athletic.

"Червоних" не вперше пов'язують із 22-річним німцем. Новоспечений переможець АПЛ давно захоплюється гравцем, але наразі невідомо, чи має Вірц намір залишити Леверкузен або Німеччину загалом.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті намагається перехопити Флоріана в Баварії.

Контракт плеймейкера з Баєром розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt виконавець оцінюється в 140 млн євро.

У ході поточної кампанії Вірц відзначився 16-ма голами й 15-ма асистами в 44-х матчах усіх турнірів.

Зазначимо, що Ліверпуль близький до здійснення трансферу одноклубника Вірца.