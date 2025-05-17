Вінгбек Баєра обійдеться чемпіону Англії в 35-40 млн євро.
Джеремі Фрімпонг, Getty Images
17 травня 2025, 20:00
Ліверпуль уже невдовзі може офіційно завершити трансфер правого захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.
Журналіст Флоріан Плеттенберг зазначає, що перехід 24-річного нідерландця можна вважати завершеним. "Червоні" активують клаусулу (35-40 млн євро) в контракті гравця.
Фрімпонг стане заміною Тренту Александер-Арнольду, який на правах вільного агента поповнить склад мадридського Реала. Повідомляється, що Джеремі підпише п'ятирічну угоду з Ліверпулем.
Бачити його в складі дуже хотів головний тренер клубу і співвітчизник виконавця Арне Слот.
Леверкузенці придбали Фрімпонга в січні 2021-го. Тоді Селтік отримав за нього 11 млн євро.
На рахунку вінгбека 30 голів і 44 асисти в 190 матчах за Баєр, з яким він виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини.