Англія

Історичний день для орлів.

Крістал Пелес створив сенсацію. Команда Олівера Гласнера у фіналі Кубка Англії обіграла Манчестер Сіті з рахунком 1:0.

Для Крістал Пелес це перший серйозний трофей в історії. Раніше лондонці вигравали лише Кубок повноправних членів (1991), а також першості в нижчих дивізіонах Англії (1921, 1979, 1994).

Крістал Пелес не тільки виграв трофей, але ще й отримав путівку в єврокубки. Наступного сезону "орли" представлятимуть Англію в Лізі Європи.

Зазначимо, що футбольний клуб Крістал Пелес був створений у вересні 1905 року. Тобто клуб виграв перший серйозний трофей тільки через майже 120 років з моменту заснування.