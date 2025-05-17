Історичний день для орлів.
Крістал Пелес, Getty Images
17 травня 2025, 21:53
Крістал Пелес створив сенсацію. Команда Олівера Гласнера у фіналі Кубка Англії обіграла Манчестер Сіті з рахунком 1:0.
Для Крістал Пелес це перший серйозний трофей в історії. Раніше лондонці вигравали лише Кубок повноправних членів (1991), а також першості в нижчих дивізіонах Англії (1921, 1979, 1994).
Крістал Пелес не тільки виграв трофей, але ще й отримав путівку в єврокубки. Наступного сезону "орли" представлятимуть Англію в Лізі Європи.
Зазначимо, що футбольний клуб Крістал Пелес був створений у вересні 1905 року. Тобто клуб виграв перший серйозний трофей тільки через майже 120 років з моменту заснування.