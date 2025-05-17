Україна

У фінальному поєдинку на Вемблі "склярі" здолали Манчестер Сіті.

Коли в Англії грають фінал національного Кубка, то матчі Прем’єр-ліги в цей день уже не проводять — така традиція, і з року в рік вона залишається непорушною. Уся увага спрямована на легендарний Вемблі, де цього разу в битві за трофей зустрічались лондонський Крістал Пелес та Манчестер Сіті. Останні ще й боротьбі за зону Ліги чемпіонів УЄФА в чемпіонаті перебували, тож у кого-кого, а у команди Хосепа Гвардіоли черговий сезон завершувався напружено.

Але шлях команди до цього матчу подолали чималий, тож поступатись ніхто з них не мав наміру. Донкастер (2:0), Міллволл (3:1), Фулгем (3:0) та Астон Вілла (3:0) — таким був перелік опонентів колективу Олівера Гласнера й, як бачимо, "орли" доволі впевнено пройшли крізь дистанцію. Щось схоже можна було сказати й про "містян", які вибивали Солфорд (8:0), Лейтон Орієнт (2:1), Плімут (3:1), Борнмут (2:1) та Ноттінгем Форест (2:0), але ці суперники справляли все ж таки більш потужне враження.

Команда Хосепа Гвардіоли настільки завзято взялась атакувати чужий штрафний майданчик уже з перших хвилин, що всі тільки на те й чекали, коли той захист Пелес дасть слабину. А він не дав, а точніше Гендерсон не дав статись двом цілком імовірним голам за підсумком ударів Голанда та Гвардіола з другого поверху на близькій дистанції до воріт.

І коли вже почало здаватись, що далі тиснути немає куди, номінальній господарі провели блискавичну контратаку через правий фланг, яку завершив простріл Муньйоса під удар Езе до центру штрафного. І рівно за таким сценарієм команда Гласнера трохи пізніше провела чергову атаку, от тільки цього разу захисник стріляв на ближню і для Сарра, але той влучив у Ортегу на короткій дистанції.

Цей прикрий м’яч, безумовно, мав вплив на Сіті. Упевненості в команди Гвардіоли точно поменшало, але на 33 хвилині суперники зробили великий подарунок — фол Мітчелла в підкаті на лівому фланзі штрафного проти Бернарду, за який призначили пенальті, а Голанд навіть поділився м’ячем із Мармушем. Проте єгиптянин сильним ударом у лівий кут Гендерсона так і не переграв, тож бодай перший тайм воротар "склярів" точно залишив за собою. Там ще й удар Доку з підкруткою в дальній із лівого флангу штрафного відбувся незабаром, тож Дін дійсно влаштовував феєрію.

Другий тайм не став чимось унікальним у плані розвитку подій. За винятком моменту на 58 хвилині, коли черговий аут із правого флангу від Річардса завершився ударом від його одноклубника. Муньйос пробив на ближньому куті воротарського в ноги Сарра, від яких м’яч полетів у сітку воріт. Однак Ісмаїла був у офсайді, тож у цього м’яча не було жодних шансів для того, аби бути зарахованим.

До цього, а тим паче — після атакував суто Манчестер Сіті. Довго й наполегливо намагались розкрити чужу оборону. Але безуспішно. Моменти О’Райлі, новачка Ечеверрі, Де Брюйне — але ні, усе або діставалось Гендерсону, або взагалі йшло не в площину, тому результат для "містян" у підсумку невтішний. Навіть 10 хвилин додаткового часу не допомогли.

Фінальний свисток головного арбітра Стюарта Атвелла з Нунатона присудив перемогу в Кубку Англії-2024/25 лондонському Крістал Пелес, тоді як для Манчестер Сіті перегони за цим трофеєм обірвались на останньому кроці.



Крістал Пелес — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Езе, 16

На 36-й хвилині Омар Мармуш (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).

Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї (Лерма, 61) — Муньйос, Вортон (Г’юз, 87), Камада, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета (Нкетіа, 78).Ортега — Аканджі, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва (Гюндоган, 88), Де Брюйне — Савіо (Фоден, 76), Мармуш (Ечеверрі, 76), Доку — Голанд.Попередження: О’Райлі, Сілва, Діаш, Де Брюйне, Ечеверрі — Гендерсон