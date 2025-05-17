Англія

Коментар іспанського фахівця.

Манчестер Сіті зазнав поразки у фіналі Кубка Англії. Команда Пепа Гвардіоли програла Крістал Пелес із мінімальним рахунком 0:1.

Під час першого тайму "містяни" мали шикарний шанс зрівняти рахунок, але Омар Мармуш не реалізував пенальті — воротар Дін Гендерсон зробив сейв. Після гри у Гвардіоли запитали, чому пенальті пробивав Мармуш, а не Голанд.

"Чому Голанд віддав удар Мармушу? Я не знаю, я з ними не розмовляв. Вони прийняли таке рішення. Вони самі вирішують", — сказав Гвардіола.

Тепер Пеп Гвардіола готуватиме Манчестер Сіті до матчу Прем'єр-ліги проти Борнмута, який відбудеться 20 травня.