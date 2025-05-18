У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 лондонський Арсенал прийматиме Ньюкасл на стадіоні Емірейтс. Срібло зустрічається з бронзою: обидві команди ведуть боротьбу за місце в Лізі чемпіонів наступного сезону — і перемога гарантує це прямо зараз.

НЕДІЛЯ, 18 ТРАВНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після нервового повернення в матчі з Ліверпулем, де Арсенал відігрався з 0:2 до 2:2 завдяки голам Мартінеллі та Меріно, Мікель Артета не стримував критики на адресу своїх підопічних. Невиразна перша половина гри, вилучення іспанського новачка та чергова невдача — все це символізує неспокійний фініш сезону для "канонірів", які не можуть перемогти вже п’ять матчів поспіль.

На домашньому Емірейтс ситуація не краща: чотири матчі без перемог і ризик втратити третю гру поспіль удома вперше з 2019 року. Тим не менш, Арсенал досі залишається другим у турнірній таблиці та має величезні шанси на кваліфікацію до ЛЧ, що сприймається вже давно як зроблена справа.

Ньюкасл, у свою чергу, має три перемоги над Арсеналом у поточному сезоні — включно з двома в Кубку ліги. Ці результати надають команді Едді Гау додаткової впевненості перед візитом до Північного Лондона. Перемога в неділю не тільки гарантує "сорокам" участь у Лізі чемпіонів, а й може вивести їх на друге місце.

Тиждень тому Ньюкасл переграв Челсі з рахунком 2:0 — завдяки ефективній грі Тоналі та Гімараеса. Хоча на виїзді команда виступає не так впевнено (лише дві перемоги в останніх шести матчах АПЛ), вони не програвали заключний виїзний матч сезону з 2018 року. А якщо знову переможуть Арсенал, то стануть першою командою в історії, яка здолала лондонців чотири рази за один сезон.