Евертон прощається зі стадіон Гудісон Парк, який був для нього домашнім із 1892 року.
Віталій Миколенко, Getty Images
18 травня 2025, 13:34
У рамках 37-го туру чемпіонату Англії-2024/25 Евертон прийматиме Саутгемптон.
Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для лівого захисника Віталія Миколенка.
У своїх попередніх 35-ти матчах поточної кампанії в усіх турнірах 25-річний українець відзначився одним голом і двома асистами.
Основна 11-ка гостей виглядає наступним чином:
Протистояння Евертон — Саутгемптон розпочнеться о 14:00 за Києвом.
Також зазначимо, що цей поєдинок буде останнім для "ірисок" на Гудісон Парк, який був домашнім стадіоном клубу з 1892 року. Нещодавно стала відома назва нової арени Евертона.