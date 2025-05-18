Англія

Евертон прощається зі стадіон Гудісон Парк, який був для нього домашнім із 1892 року.

У рамках 37-го туру чемпіонату Англії-2024/25 Евертон прийматиме Саутгемптон.

Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для лівого захисника Віталія Миколенка.

У своїх попередніх 35-ти матчах поточної кампанії в усіх турнірах 25-річний українець відзначився одним голом і двома асистами.

Основна 11-ка гостей виглядає наступним чином:

Протистояння Евертон — Саутгемптон розпочнеться о 14:00 за Києвом.

Також зазначимо, що цей поєдинок буде останнім для "ірисок" на Гудісон Парк, який був домашнім стадіоном клубу з 1892 року. Нещодавно стала відома назва нової арени Евертона.