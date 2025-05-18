Англія

"Іриски" провели свій останній матч на домашньому з 1892 року стадіоні.

Евертон у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Саутгемптон на Гудісон Парк.

Дубль Ілімана Ндіає в першому таймі забезпечив господарям поля комфортну перевагу. Відповіді на два гола суперника гості в другій половині матчу так і не знайшли, тож фінальний свисток зафіксував звитягу "ірисок", які сьогодні прощалися з домашнім із 1892 року стадіоном.

Евертон має 45 залікових балів і йде 13-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Саутгемптон із 12-ма очками перебуває на 20-й сходинці.

Евертон — Саутгемптон 2:0

Голи: Ндіає, 6, 45+2

Евертон: Пікфорд — Коулман (Янг, 18), О'Браєн, Брентвейт (Кін, 74), Миколенко — Гує, Гарнер — Макніл (Гаррісон, 65), Дукуре (Алькарас, 65), Ндіає (Калверт-Льюїн, 74) — Бету

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Гарвуд-Белліс (Каї Санда, 82), Вуд (Арчер, 60) — Стівенс, Даунс, Арібо (Смоллбоун, 60), Велінгтон — Діблінг (Робінсон, 68), Фернандеш — Сулемана (Стюарт, 60)

Попередження: Гарнер — Даунс