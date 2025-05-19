Англія

Бразилець може змінити клубну прописку.

Лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед уважно стежать за ситуацією навколо вінгера мадридського Реала Родріго. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 24-річний бразилець невпевнений у своєму майбутньому в мадридському клубі після відходу головного тренера команди Карло Анчелотті та розглядає можливість залишити "вершкових" влітку.

Зазначається, що Арсенал та МЮ готові зробити офіційну пропозицію Реалу щодо трансферу Родріго, але поки не відбудеться розмова гравця з новим тренером "бланкос", керівництво мадридців не збирається ухвалювати будь-які рішення стосовно продажу свого футболіста.

Чинна трудова угода бразильця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Родріго відіграв за Реал 50 матчів, забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Родріго не входить у плани Алонсо в Реалі.