Іспанія

Майбутній тренер мадридського клубу хоче змінити тактичну схему та попрощатися з кількома ветеранами.

Хабі Алонсо, який є головним претендентом на пост головного тренера мадридського Реала, вже визначився з ключовими змінами у майбутньому складі "вершкових".

Очікується, що іспанський фахівець зробить ставку на нову модель гри — 5–3–2 або 4–4–2, де в центрі атаки основними фігурами стануть Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор. Таким чином, Родріго Гоес, який наразі є одним із основних у нападі, не входить до стратегічних планів тренера і може бути виставлений на трансфер у літнє міжсезоння.

Також Алонсо розглядає можливість завершення співпраці з ветеранами клубу — півзахисником Лукою Модричем і правим захисником Лукасом Васкесом, які, ймовірно, залишать Сантьяго Бернабеу влітку. Очікується, що офіційне призначення Алонсо відбудеться після завершення сезону.