Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та Ліверпуль.
Федеріко К'єза, Getty Images
19 травня 2025, 20:59
Брайтон та Ліверпуль зіграють у тридцять сьомому турі англійської Прем'єр-ліги на Амекс Стедіум.
Фабіан Гюрцелер, після перемоги над Вулвергемптоном (2:0), використав із перших хвилин Груду та Адінгра під нападником.
Арне Слот, на тлі нічиєї проти лондонського Арсеналу (2:2), залучив до стартового складу Квансу та Цимікаса в обороні, тоді як Елліотт гратиме в центрі поля, а К'єза очолить напад.
Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Вебстер, ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі — Мінте, Груда, Адінгра — Велбек.
Запасні: Рашворт, Ігор, Данк, Мітома, Д. Гомес, О’Райлі, Велтман, Гіншелвуд, Говелл.
Запасні: Келлегер, Дж. Гомес, Ендо, ван Дейк, Діас, Нуньєс, Джонс, Робертсон, Александер-Арнольд.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, Конате, Цимікас — Елліотт, Гравенберх, Собослаї — Салах, К'єза, Гакпо.
Гра Брайтон — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.