Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та Ліверпуль.

Брайтон та Ліверпуль зіграють у тридцять сьомому турі англійської Прем'єр-ліги на Амекс Стедіум.

Фабіан Гюрцелер, після перемоги над Вулвергемптоном (2:0), використав із перших хвилин Груду та Адінгра під нападником.

Арне Слот, на тлі нічиєї проти лондонського Арсеналу (2:2), залучив до стартового складу Квансу та Цимікаса в обороні, тоді як Елліотт гратиме в центрі поля, а К'єза очолить напад.

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Вебстер, ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі — Мінте, Груда, Адінгра — Велбек.

Запасні: Рашворт, Ігор, Данк, Мітома, Д. Гомес, О’Райлі, Велтман, Гіншелвуд, Говелл.



Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, Конате, Цимікас — Елліотт, Гравенберх, Собослаї — Салах, К'єза, Гакпо.