Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 травня 2025 року.

Лондонський Крістал Пелес у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Вулвергемптон (3:1).

Наслідків "кубкового похмілля" від перемоги на Вемблі в команди Олівера Гласнера майже не було помітно, і вже в першому таймі вона встигла відповісти суперникам двічі на пропущений м’яч.

У другому таймі вже "склярі" забили першими, і хоча "вовки" зуміли доволі швидко скоротити відставання, але останнє слово саме за господарями.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Вулвергемптон у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Крістал Пелес — Вулвергемптон 4:2

Голи: Нкетіа, 27, 33, Чілвелл, 50, Езе, 86 — Агбаду, 24, Странд Ларсен, 62

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Ворд (Камада, 71) — Муньйос, Г'юз (Девенні, 46), Лерма, Чілвелл — Сарр (Франса, 63), Ессе (Езе, 81) — Нкетіа (Матета, 81)

Вулвергемптон: Бентлі — Джига (Семеду, 46), Агбаду, Тоті — Гомеш (Хі Чхан, 81), Бельгард, Андре (Гомес, 46), Аїт-Нурі — Сарабія (Няша Мунетсі, 67), Гедеш — Странд Ларсен (Кунья, 67)

Попередження: Ворд — Агбаду, Тоті