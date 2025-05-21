Англія

Форвард прокоментував відхід легенди з клубу.

Напередодні Манчестер Сіті в домашньому матчі тридцять сьомго туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Борнмут.

Манчестер Сіті — Борнмут 3:1 Відео голів та огляд матчу

Ця гра стала останньою на Етіхаді для бельгійського півзахисника "містян" Кевіна Де Брюйне у футболці клубу.

Уже після матчу нападник Ерілнг Голанд прокоментував відхід свого одноклубника.

"Від імені усього Манчестер Сіті, ми були раді бачити тебе в нашому клубі.

Ще до того, як я приїхав сюди, я багато спостерігав за твоєю грою й із нетерпінням чекав на можливість зіграти з тобою. І ось, я це зробив!

Це було приголомшливо, і я дуже щасливий. Я бажаю тобі всього найкращого. Ми любимо тебе. Ми, вболівальники Манчестер Сіті, любимо тебе, Кев!", — заявив норвезький виконавець.

Загалом Де Брюйне провів за Манчестер Сіті 421 матч, забив 108 голів та віддав 177 гольових передач.