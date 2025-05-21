Англія

Порівняно невеликі гроші за чинного чемпіона світу.

Аргентинський воротаря Еміліано Мартінес цього літа планує залишити бірмінгемську Астон Віллу.

Це стало зрозуміло після емоційного прощання 32-річного виконавця з трибунами Вілла Парк після останнього домашнього матчу "левів" у цьому сезоні.

І хоча жодна із сторін факт розставання ще не підтвердила, клуб уже шукає заміну для свого футболіста.

Астон Вілла, як повідомляють місцеві ЗМІ, також визначилась і з вартістю можливого трансферу Мартінеса.

Клуб вимагатиме в потенційних покупців близько 47,5 млн євро, про що повідомив директор TalkSPORT британський журналіст Алекс Крук.

У цьому сезоні на рахунку "Дібу" 52 матчі, 61 пропущений гол та 15 "сухих" зустрічей.