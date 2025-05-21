Українець провів хороший домашній матч проти Саутгемптона.
Віталій Миколенко, Getty Images
21 травня 2025, 19:16
Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до 11-ки найкращий гравців АПЛ за підсумками 37-го туру сезону-2024/25.
Статистичний портал Sofascore опублікував команду тижня в чемпіонаті Англії, місце в якій знайшлося й для 25-річного українця. Він отримав оцінку 8.3, тоді як найкращий гравець туру та одноклубник Миколенка Іліман Ндіає — 9.2.
Нагадаємо, 18 травня дубль Ндіає допоміг "ірискам" удома впоратися із Саутгемптоном (2:0).
На рахунку Віталія один гол і два асисти в 36-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.