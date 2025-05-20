Німеччина

Команда із Франкфурта хоче зберегти французького форварда, але сам гравець планує зміну клубної прописки.

Спортивний директор Айнтрахта Маркус Крьоше зайняв жорстку позицію щодо потенційного трансферу форварда команди Юго Екітіке у літнє міжсезоння.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг, керівництво франкфуртського клубу не планує продавати нападника дешевше ніж за 100 мільйонів євро, незважаючи ні на що. Це є ультиматумом "орлів".

За інформацією джерела, 22-річний Екітіке хотів би залишити команду цього літа, однак Айнтрахт розраховує на нього як на одного з ключових гравців проєкту на наступний сезон.

У поточному сезоні на рахунку Юго Екітіке 48 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 22 голи та віддав 12 результативних передач.