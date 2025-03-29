Англія

80 мільйонів євро — саме такий цінник встановив Айнтрахт Франкфурт.

Манчестер Юнайтед всерйоз розглядає можливість підписання молодого нападника франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке у літнє трансферне вікно, — повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" можуть спробувати зробити конкретний крок на шляху до трансферу 22-річного француза, проте доведеться зустрітися з потенційною серйозною конкуренцією — лондонський Арсенал, Ліверпуль та Ювентус також активно стежать за гравцем.

Франкфуртський Айнтрахт усвідомлює високий інтерес до Екітіке та вже готується до його можливого відходу. Німецький клуб встановив цінник на молодого форварда – 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні Юго Екітіке провів за "орлів" 38 матчів, в яких він забив 19 голів та віддав 8 результативних передач.