Англія

33-річний футболіст може продовжити кар'єру в Наполі.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне продовжує обирати новий клуб. 33-річний футболіст стане вільним агентом після закінчення сезону.

Як відомо, боротьбу за бельгійця ведуть Наполі і Чикаго Файр з МЛС. За даними журналіста Нізаара Кінселли, сам де Брюйне вважає, що, як і раніше, здатний виступати на найвищому рівні, і розчарований рішенням Манчестер Сіті не продовжувати його контракт.

Це може спонукати гравця зробити вибір на користь неаполітанців. Утім, варіант із переїздом до Чикаго також дуже привабливий для легенди "містян".

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне провів у Манчестер Сіті десять років.

Раніше повідомлялося, що Де Брюйне повторив рекорд Фабрегаса в АПЛ.