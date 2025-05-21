Англія

Бельгієць має щонайменше один матч, щоб перевершити іспанця.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне зрівнявся з показником колишнього гравця Арсеналу й Челсі за кількістю створених для своїх партнерів моментів у матчах АПЛ.

Манчестер Сіті — Борнмут 3:1 Відео голів та огляд матчу 20.05.2025

Статистичний портал Opta збирає відповідні дані із сезону-2003/04. Бельгієць та іспанець створили по 846 нагод для одноклубників, тоді як легендарний виконавець Ліверпуля Стівен Джеррард (828) замкнув трійку рейтингу.

Де Брюйне може побити рекорд Фабрегаса у виїзному матчі проти Фулгема в неділю, 25 травня. Учора, 20-го, він провів свій останній поєдинок на Етіхад Стедіум.

Нагадаємо, влітку 2025 року 33-річний плеймейкер залишить Манчестер Сіті на правах вільного агента. Серед основних претендентів на підписання гравця — Наполі та Чикаго Файр.

Кевін представляв "містян" протягом десяти сезонів. Раніше він прокоментував свій період у клубі.