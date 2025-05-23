Англія

Бельгієць залишиться на Емірейтс.

Атакувальний півзахисник Леандро Троссар наблизився до продовження контракту з Арсеналом. Як повідомляє BBC, бельгієць просунувся в переговорах, і всі сторони тепер упевнені в досягненні угоди. Все вказує на те, що незабаром Троссар поставить підписи під новим трудовим договором.

За Арсенал Леандро Троссар виступає з січня 2023 року після переходу з Брайтона. Відтоді бельгієць провів 123 офіційні матчі, в яких записав на свій рахунок 28 голів і 22 результативні паси на партнерів.

Найближчий матч Арсенал проведе в неділю, 25 травня, — проти Саутгемптона на виїзді.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розпочав попередні переговори щодо Родріго.