Англія

Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Астон Вілла та Ноттінгем Форест — п'ять команд і лише три путівки до найпрестижнішого єврокубка.

Таких фіналів англійська Прем’єр-ліга ще не бачила.

Раніше були запеклі останні тури в боротьбі за місце в ЛЧ, але ніколи — одразу між п’ятьма командами. Цього сезону Ліверпуль та Арсенал вже давно гарантували собі путівки в найпрестижніший турнір, а ще три місця в топ-5 розігрують п’ятеро суперників, яких розділяє всього три очки. Готуємось до післяобіднього шоу з інтригами, нервами та раптовими поворотами. Для вболівальників — мука, для всіх інших — справжній трилер.

Усі п’ятеро вважають вихід у Лігу чемпіонів життєво необхідним. Двоє залишаться ні з чим, а якщо Челсі фінішує шостим і не виграє фінал Ліги конференцій 28 травня — один із претендентів навіть не потрапить до Ліги Європи.

Очікується, що Манчестер Сіті та Ньюкасл здолають відповідно Фулгем і Евертон та забронюють місця в топ-5. У теорії залишає одну путівку — переможцю очного протистояння Челсі та Ноттінгем Форест. Якщо ж Астон Вілла зуміє випередити обох, вона може встигнути на цей поїзд.

Але в день нервової гри й постійних змін у турнірній таблиці все може піти шкереберть.

Манчестер Сіті: Перебудова Гвардіоли вимагає Ліги чемпіонів

ℹ️ Що потрібно:

▪️ Нічия з Фулгемом

▪️ АБО якщо Ман Сіті програє, то нічиї двох конкурентів

Переконлива перемога над Борнмутом у вівторок лише підтвердила одну відому теорію: на досвідчених гравців Пепа Гвардіоли тиск не діє. Вони вже не раз були в подібній ситуації, хоча навряд чи настільки крихкій.

В Сіті звикли боротися за чемпіонські титули в останньому турі, але не так часто — за саме майбутнє проєкту. Перед Гвардіолою велике завдання — готувати команду до нового титульного походу. Без фінансів від Ліги чемпіонів і з важким графіком Ліги Європи це завдання ускладниться.

Перед Гвардіолою велике завдання — готувати команду до нового титульного походу. Без фінансів від ЛЧ і з важким графіком Ліги Європи це завдання ускладниться.

Але насправді не все так страшно для "містян" перед заключним туром.

У разі перемоги над Фулгемом на Крейвен Котедж Ман Сіті не опуститься нижче третього місця. Навіть нічия на 99,9% гарантує місце у Лізі чемпіонів (якщо тільки Вілла не обіграє Манчестер Юнайтед з перевагою +17 — самі розумієте, що це виглядає неможливим навіть з урахуванням кризи "червоних дияволів").

Статистика та історія також на користь "містян": Фулгем програв Манчестер Сіті 17 матчів поспіль у всіх турнірах і не перемагав із 2009 року.

Скоріш за все, Сіті візьме першу з трьох путівок до Ліги чемпіонів.

Ньюкасл Юнайтед: Одна перемога — і крок до еліти

ℹ️ Що потрібно:

▪️ Перемога над Евертоном

▪️ АБО сподіватися, що конкуренти нижче за таблицею втратять очки

"Ньюкасл Юнайтед має бути на вершині Прем’єр-ліги", — сказала Аманда Стейвлі після покупки клубу в 2021 році. "Ми прагнемо цього. Це займе час, але ми туди дійдемо".

Але без постійної участі в Лізі чемпіонів і відповідного фінансування мрія так залишиться мрією. Саме тому цей матч такий важливий для Ньюкасла. І саме тому на "сорок" — найбільший тиск.

В теорії їхнє завдання виглядає найпростішим: обіграти Евертон у себе вдома.

Якщо виграють — усе добре. У разі нічиєї, швидше за все, Астон Вілла та Челсі/Форест обійдуть їх.

Пропуск Ліги чемпіонів цього сезону зробить участь у кампанії 2022/23 схожою на випадковість. А з урахуванням слабкого сезону для чотирьох з "великої шістки" — це буде втраченим шансом.

Але вони мають впоратись. Ньюкасл перебуває в чудовій формі — шість домашніх перемог поспіль. Атмосфера на Сент-Джеймс Парк буде шаленою.

Хоча деякі побоювання все ж є: травма Ісака, втома, а також міцна середина поля Евертона та прагматичний підхід Девіда Моєса можуть ускладнити гру "ірискам".

Та якщо хочеш бути серед топів — мусиш проходити такі випробування.

Челсі потребує Ліги чемпіонів після масштабних витрат

ℹ️ Що потрібно:

▪️ Перемога над Ноттінгем Форест

▪️ АБО нічия з Форест, і Астон Вілла зіграє внічию з Ман Юнайтед

Жодна з п’яти команд так не потребує Ліги чемпіонів, як Челсі та Енцо Мареска. З 2022 року лондонський клуб витратив шалені суми на трансфери. Але Ліги чемпіонів у керівництві BlueCo поки що так і не побачили.

Останній титул "сині" здобували у 2017 році, а максимальна кількість набраних очок за 8 років — 74. Фанати потроху втрачають терпіння.

Мареску критикують за повільну гру, але потенційне місце в топ-5 плюс фінал Ліги конференцій — це дуже непоганий дебютний сезон.

Проте, завдання в останньому турі дуже складне. Треба обов’язково виграти в гостях у Фореста. Нічия — шанс для Вілли. Поразка — і Форест обходить Челсі.

Окрім цього, переможний результат виглядає малоймовірним. Атмосфера на Сіті Граунд буде ворожою, а вміння команди Нуну Ешпіріту Санту організовано здобувати необхідний результат неодноразово доводилося протягом усього сезону, незважаючи на незадовільну форму "лісників" наприкінці кампанії.

Челсі — лише 11-ті за результатами виїзних матчів. Останні 11 матчів у гостях в АПЛ — лише одна перемога. Це не та статистика, яка втілює впевненість у вболівальників "пенсіонерів" перед грою на Сіті Граунд до команди, з якою в першому колі на власному полі їхня команда зіграла внічию.

Астон Вілла: Час змінити історію на Олд Траффорд

ℹ️ Що потрібно:

▪️ Перемога над Манчестер Юнайтед + Челсі або Ньюкасл не перемагають

▪️ Перемога над Манчестер Юнайтед + поразка Манчестер Сіті від Фулгема

▪️ Нічия з Манчестер Юнайтед + поразка Ньюкасла від Евертона

Як і Ньюкасл, Астон Вілла має дуже амбітних власників. Ще одна участь у Лізі чемпіонів — нові інвестиції й поступове закріплення та повернення статусу великого клубу.

Після гідного чвертьфіналу з ПСЖ Унаї Емері, можливо, навіть мріє на ще більший прорив — перемогу в Лізі чемпіонів наступного сезону. Але навіть для потрапляння туди доведеться не тільки сподіватися на себе, а й "просити" допомоги або у Фулгема, або у Евертона, або, найімовірніше, у Фореста.

Якщо Челсі не переможе "лісників", бірмінгемцям достатньо просто перемогти сьогодні на Олд Траффорд.

Але це — проблема.

Вілла майже не виграє на полі Юнайтед. Лише одна перемога з 2009 року. Навіть минулого сезону, ведучи 2:0, бірмінгемці примудрилися програти. Та заради справедливості, цього разу шанси у команди Унаї Емері все ж кращі — МЮ набрав лише 2 очки в останніх 8 матчах АПЛ.

У будь-якому випадку, навіть якщо Астон Вілла буде в наступному сезоні в Лізі Європі, то це вважатиметься не провалом, а ще одним шансом. Емері вже вигравав цей турнір чотири рази — на чолі Арсеналу грав там у фіналі. Потенційний тріумф з Астон Віллою в ЛЄ міг би стати ще одним важливим кроком у розвитку "левів".

Мрія Ноттінгем Форест жива — але фанати у будь-якому разі щасливі

ℹ️ Що потрібно:

▪️ Перемога над Челсі + осічка Астон Вілли АБО Ньюкасла

Втрачена перемога над аутсайдером Лестером боляче вдарила по мріям сенсаційних "лісників". Через ті недобрані очки Форест втратив контроль над ситуацією. Навіть у разі перемоги над Челсі, їм потрібно чекати осічки суперників у паралельних іграх.

З іншого боку, саме Ноттінгем Форест знаходиться під найменшим тиском.

Вони — вже виграли: перші в історії АПЛ, хто подвоїв свій результат за кількістю набраних очок за сезон. Плюс — повернення єврокубків на Сіті Граунд уперше за 30 років.

Навіть сьоме місце та Ліга конференцій — це взагалі не провал (просто нагадаємо, що ще минулої кампанії Форест боровся за виживання — схожий сценарій команді Нуну прогнозували й цього футбольного року). Більш того, це буде чудовою можливістю для трофею у сезоні-2025/26.

Гра без тиску — їхній шанс. У захисті "лісники" виглядають краще, ніж Челсі в атаці. Вільний простір за високою лінією оборони Марески — ідеальний для контратак.

І саме тому гравці Форест можуть стати тією несподіванкою, яка проскочить повз фаворитів. Їхнє протистояння з Челсі — не просто так вважається головним матчем останнього дня сезону АПЛ-2024/25.

Окрім цього, не можна ігнорувати й те, що восьме місце таблиці англійської Прем'єр-ліги за підсумками цього сезону може за певних обставин отримати путівку до Ліги конференцій — багато чого залежить від того, чи вдастся лондонському Челсі здолати Реал Бетіс у фіналі цьогорічної ЛК.

Існує два сценарії, за яких команда, що посідає восьме місце, може отримати путівку до Ліги конференцій. У ОБОХ випадках Челсі має виграти фінал цьогорічної ЛК наступної середи проти Реала Бетіс.

▪️ Челсі фінішує сьомим. Це станеться, якщо "сині" програють Ноттінгем Форест, а Астон Вілла здобуде хоча б нічию проти Манчестер Юнайтед.

▪️ Челсі фінішує шостим, а Ньюкасл — сьомим. Це станеться, якщо Челсі програє Форесту, Вілла візьме хоча б очко з МЮ, І при цьому Ньюкасл програє вдома Евертону з різницею на три голи більшою, ніж різниця, з якою Челсі програє Форесту — тоді Ньюкасл опуститься нижче Челсі за різницею м’ячів.

У боротьбі за восьме місце залишилися два клуби — Брайтон та лондонський Брентфорд, за який виступає наш Єгор Ярмолюк.

Для цих двох команд залишається тільки бути готовими, коли "музика зупиниться", й сподіватися на краще.

Повернення Брайтона до Європи?

Брайтон забезпечив собі сильні позиції після камбеку в матчі з Ліверпулем у понеділок — перемога 3:2 на Амексі після того, як команда програвала 0:1 та 1:2.

Чемпіони, можливо, й не показали свою найкращу гру, але команда Фабіана Гюрцелерa зробила все, щоб здобути перемогу. Тепер, маючи перевагу у три очки над Брентфордом, їм достатньо нічиєї з Тоттенгемом, щоб гарантувати восьме місце.

Поразка ж змусить "чайок" сподіватися, що Вулвергемптон відбере очки у "бджіл".

У Єгора Ярмолюка і його Брентфорда є історичний шанс!

Якщо восьме місце таки дасть європейську путівку, Брентфорд можуть сильно пошкодувати, якщо не скористаються своїм шансом.

Команда Томаса Франка провела хороший сезон, але зробила протилежне до Брайтона в 37-му турі — ведучи 2:1, "бджоли" програли вдома Фулгему із рахунком 2:3.

Тепер гравцям Брентфорда потрібно все зробити в останньому турі — перемогти Вулвергемптон і сподіватися, що новоспечений володар Ліги Європи Тоттенгем, який абсолютно невмотивований на чемпіонат, переможе Брайтон.

Перевагою Брентфорда є краща різниця м’ячів у порівнянні з "чайками", тому за рівною кількості очок саме Єгор Ярмолюк і компанію фінішують восьмими — а далі залишиться просто чекати...

За матеріалами PremierLeague.com, Opta Analyst