У рамках 38-го туру англійської Прем’єр-ліги на нас чекає вирішальна битва — Ноттінгем Форест прийматиме Челсі на Сіті Граунд 25 травня. Це не просто фінальний акорд сезону, а матч, який може подарувати одній з команд квиток до Ліги чемпіонів 2025/26.

НЕДІЛЯ, 25 ТРАВНЯ, 18:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Нуну Ешпіріту Санту зберігають шанси на сенсаційний прорив у найпрестижніший турнір Європи перед останнім туром, але залежать це не лише від них. Перемога над Челсі — обов’язкова, але навіть вона не гарантує потрапляння у топ-5: Ньюкасл або Астон Вілла мають втратити очки. Та незалежно від фінального результату, Форест уже забезпечив собі єврокубковий сезон і має шанс записати на рахунок 20-ту перемогу в чемпіонаті — вперше в історії клубу за 38-матчевої кампанії АПЛ.

"Лісники" в останньому матчі нарешті зупинили серію невдач, здолавши Вест Гем (2:1) завдяки голам Гіббс-Вайта та Міленковича. Та попри атакувальну креативність і проривну гру Еланги, надійність оборони Фореста, до якої протягом переважної частини сезону було найменше питань, у весняній частині помітно кульгає — команда не зберігала ворота "сухими" у семи турах поспіль. Додаткове занепокоєння викликає травма Мурільйо, який, імовірно, пропустить вирішальну гру сезону.

Натомість Челсі має все у власних руках: перемога гарантує п’яте місце у турнірній таблиці та повернення до Ліги чемпіонів, незалежно від успіхів чи невдач конкурентів у паралельним іграх. Форма "синіх" наразі вражає — 6 перемог у 7 останніх матчах Прем’єр-ліги, включно з мінімальним останнім тріумфом над Манчестер Юнайтед (1:0), автором якого став Марк Кукурелья.

Втім, виїзна форма Челсі — слабке місце для команди Енцо Марески саме в чемпіонаті. Лише одна перемога в останніх 10 матчах АПЛ на чужому полі, шість з яких завершились без забитих м’ячів. Історія також не на боці "синіх": востаннє вони здобували дві виїзні перемоги над Форестом поспіль ще сто років тому — у 1922-му. Утім, потужна гра Коул Палмера, який потрохи набрав форму і створив уже 87 моментів у сезоні, та потенційне повернення Крістофера Нкунку — ключові чинники, які можуть переважити шальки терезів на користь лондонців. Проте Форест б’ється не лише за результат, а й за історію — вперше з 1980 року команда може повернутись до Ліги чемпіонів та спробує зробити усе, що втілити це у реальність сьогодні.