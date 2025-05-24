Англія

Німецький клуб хоче отримати не лише гроші, а й футболістів "червоних" в обмін на зіркового півзахисника.

Баєр Леверкузен активно працює над продажем свого головного таланта Флоріана Вірца до Ліверпуля та прагне якнайшвидше досягти домовленості у переговорному процесі, оскільки й сам гравець вже дав усну згоду на переїзд на Енфілд, відмовивши мюнхенській Баварії.

За інформацією журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, німецький клуб веде перемовини щодо варіанту, який передбачає не лише грошову компенсацію, а й перехід гравців Ліверпуля у зворотному напрямку.

Леверкузенці розглядають можливість підсилення одразу кількох позицій: воротарської, центрального захисника, нападника, а також прямої заміни Вірцу в центрі поля. Імовірно, що хтось із гравців "червоних" може зацікавити Баєр як частина цієї потенційної угоди.

Подальша доля трансферу значною мірою залежатиме від того, якою буде перша офіційна пропозиція Ліверпуля. Список потенційних гравців мерсісайдців "на продаж" повідомлявся у березні цього року.