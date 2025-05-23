Німеччина

Німецький талант, як повідомляється, офіційно відмовив Баварії — тепер усе в руках новоспечених чемпіонів Англії.

Атакуючий півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц, схоже, зробив важливий вибір у своїй кар’єрі — сьогодні, 23 травня, він дав усну згоду на трансфер до Ліверпуля. Про це повідомляє низка джерел, включно зі Sky Sport DE та The Athletic.

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За даними джерел, мюнхенська Баварія вже була поінформована про рішення гравця продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

22-річний Вірц офіційно відмовився від переходу до баварського гранда — як повідомляється, цей трансфер не відбудеться.

Ліверпуль, у свою чергу, вже розпочав предметні переговори з Баєром щодо талановитого німецького плеймейкера. Перехід обіцяє стати однією з ключових подій літнього трансферного вікна.