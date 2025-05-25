Одразу четверо українців опинилися в стартових складах своїх клубів чемпіонату Англії.
Олександр Зінченко, Getty Images
25 травня 2025, 17:14
У неділю, 25 травня, в англійській Прем'єр-лізі відбудуться останні десять матчів сезону-2024/25.
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Борнмут (11) з Іллею Забарним прийматиме Лестер Сіті (18).
Брентфорд (9) з Єгором Ярмолюком гостюватиме у Вулвергемптона (14).
Евертон (13) із Віталієм Миколенком гостюватиме в Ньюкасл Юнайтед (4).
Арсенал (2) з Олександром Зінченком гостюватиме в Саутгемптона (20).
Вищезгадані протистояння та шість інших розпочнуться о 18:00 за київським часом.