Англія

Одразу четверо українців опинилися в стартових складах своїх клубів чемпіонату Англії.

У неділю, 25 травня, в англійській Прем'єр-лізі відбудуться останні десять матчів сезону-2024/25.

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Борнмут (11) з Іллею Забарним прийматиме Лестер Сіті (18).

Брентфорд (9) з Єгором Ярмолюком гостюватиме у Вулвергемптона (14).

Евертон (13) із Віталієм Миколенком гостюватиме в Ньюкасл Юнайтед (4).

Арсенал (2) з Олександром Зінченком гостюватиме в Саутгемптона (20).

Вищезгадані протистояння та шість інших розпочнуться о 18:00 за київським часом.