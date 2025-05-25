Англія

Гаряча кінцівка в чемпіонаті Англії розставила всі крапки над "i"!

У рамках заключного 38-го туру АПЛ настала ясність щодо єврокубків! Інтрига зберігалася до самого фінального свистка, і тепер все стало на свої місця.



Хто представлятиме АПЛ у єврокубках наступного сезону

🔹 Челсі вперше за нових власників кваліфікувався в Лігу чемпіонів!

🔹 Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд шокував Астон Віллу і відправив команду Унаї Емері в Лігу Європи.

🔹 Манчестер Сіті без проблем розібрався з Фулгемом і став третім.

🔹 Ньюкасл поступився Евертону, але все одно кваліфікувався в Лігу чемпіонів, посівши п'яте місце.

🔹 Ноттінгем Форест гратиме в Лізі Конференцій.

Ноттінгем Форест — Челсі 0:1

Гол: Колвілл, 50

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Сілва, 83), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Єйтс, 68), Сангаре (Гадсон-Одої, 57), Андерсон — Гіббс-Вайт — Вуд, Еланга

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Дьюзбері-Голл, 86), Палмер, Санчо (Лавія, 61) — Нету (Гюсто, 78)

Попередження: Андерсон, Айна — Кайседо, Адарабіойо.

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 2:0

Голи: Діалло, 76, Еріксен, 87 (пен)

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Лінделеф, Магвайр, Гевен (Еванс, 67) — Мазрауї (Далот, 20), Фернандеш, Каземіро, Доргу — Діалло, Маунт (Еріксен, 67) — Гойлунн (Обі, 81)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен — Камара (Барклі, 84), Онана (Ремзі, 63) — Роджерс (Мален, 84), Асенсіо (Ольсен, 45), Макгінн (Тілеманс, 62) — Воткінс

Попередження: Діалло, Каземіро — Камара, Роджерс

Вилучення: Мартінес, 45+1.

Ньюкасл Юнайтед — Евертон 0:1

Гол: Алькарас, 65

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Шер, Ботман (Тріпп'єр, 63), Берн — Мерфі (Вілсон, 71), Гімараес, Тоналі, Лівраменто — Барнс (Осула, 88), Ісак, Гордон (Віллок, 46)

Евертон: Пікфорд — Янг, Кін, О'Браєн, Миколенко — Гарнер, Гує — Гаррісон, Алькарас (Дукуре, 76), Ндіає (Макніл, 76) — Бету (Калверт-Льюїн, 88)

Попередження: Шер — Гує, Янг, Миколенко, Гарнер.

Фулгем — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Гюндоган, 21, Голанд, 72 (пен)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Робінсон — Керні (Сессеньйон, 74), Лукич (Берге, 86) — Траоре (Кінг, 74), Перейра (Сміт-Роу, 62), Вілсон (Івобі, 61) — Хіменес

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Гонсалес, Гюндоган (Де Брюйне, 85) — Сілва, Мармуш (Фоден, 82), Доку (Савіньйо, 74) — Голанд (Ечеверрі, 85).