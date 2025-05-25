Англія

Визначилися всі учасники єврокубків від Англії

25 травня в Англійській Прем’єр-лізі відбулися матчі заключного 38-го туру.

Ліга чемпіонів: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі, Ньюкасл, Тоттенгем

Манчестер Сіті на виїзді обіграв Фулгем із рахунком 2:0 та здобув бронзові нагороди, поступившись лише Ліверпулю (1-е місце) та Арсеналу (2-е місце).

Четверту сходинку посів Челсі після перемоги над Ноттінгем Форестом. П’ятим фінішував Ньюкасл, попри домашню поразку від Евертона (0:1). До Ліги чемпіонів також кваліфікувався Тоттенгем — переможець цьогорічної Ліги Європи.

Ліга Європи: Крістал Пелас, Астон Вілла

В Лізі Європи АПЛ представлятимуть Крістал Пелас, який здобув Кубок Англії, та Астон Вілла, що завершила сезон на шостому місці. В останньому турі бірмінгемці поступилися Манчестер Юнайтед із рахунком 0:2.

Ліга конференцій: Ноттінгем Форест

Ноттінгем Форест, який зберіг шанси на потрапляння до Ліги Європи до самого кінця сезону, в підсумку став сьомим. Команда виступить у наступному розіграші Ліги конференцій.