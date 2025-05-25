Англія

Відбулися заключні матчі чемпіонату Англії.

Сьогодні, 25 травня, відбулися заключні матчі англійської Прем'єр-ліги, за підсумками яких стали відомі фінішні позиції клубів у турнірній таблиці.

У першому матчі Брайтон у гостях обіграв Тоттенгем із рахунком 2:1. Перемогу "чайкам" забезпечив оформлений дубль у виконанні Гіншелвуда, а у "шпор" відзначився Соланке, який реалізував пенальті. Завдяки цій перемозі Брайтон фінішував на восьмому місці в АПЛ, а Тоттенгем – на 17 позиції.

Тоттенгем — Брайтон 1:4

Голи: Соланке, 17 (пен) - Гіншелвуд, 52, 64, О'Райлі, 88 (пен), Гомес Амарілья, 90+3.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, ван де Вен (Девіс, 66), Удоджі — Бентанкур (Біссума, 66), Грей — Джонсон, Сарр (Одобер, 46), Тель (Спенс, 83) — Соланке (Рішарлісон, 66).

Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Вебстер, Жуліо (Велтман, 59) — Віффер, Балеба — Груда (О'Райлі, 75), Аярі (Мітома, 46), Адінгра (Александер Гомес Амарілья, 46) — Мінте (Мілнер, 90).

Попередження: Бентанкур, Порро, Девіс — Велтман.

Брентфорд зіграв внічию з Вулвергемптоном — 1:1. На гол "бджіл" у виконанні Мбемо, "вовки" відповіли влучним ударом Мунетсі. У складі Брентфорда, який фінішував на десятому місці, весь матч відіграв українець Єгор Ярмолюк. Вулвергемптон закінчив сезон на 16 позиції.

Вулвергемптон — Брентфорд 1:1

Голи: Мунетсі, 75 - Мбемо, 20.

Вулвергемптон: Са (Кінг, 90) — Доерті (Буено, 87), Агбаду, Тоті — Семеду, Гомес, Мунетсі (Бельгард, 87), Андре, Аїт-Нурі (Гомеш, 65) — Кунья, Гедеш (Странд Ларсен, 65).

Брентфорд: Флеккен — Кайоде (Аєр, 86), Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор (Єнсен, 80), Шаде (Тьяго, 80) — Вісса.

Попередження: Гомес — Вісса.

Борнмут із українцем Іллею Забарним обіграв Лестер із рахунком 2:0. Автором голів став Семеньйо, який оформив дубль. "Вишні" фінішували на дев'ятому місці, а Лестер вилетів до Чемпіоншипу.

Борнмут — Лестер 2:0

Голи: Семеньйо, 74, 88.

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Сенесі (Гюйсен, 79), Керкез — Адамс, Брукс (Джеббісон, 63) — Таверньє (Солер, 90), Клюйверт (Джордж Вінтерберн, 90), Семеньйо — Барбоза (Скотт, 90).

Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді, Фас, Крістіансен (Алуко, 90) — Скіпп (Буонанотте, 72), Сумаре — Макатір (Еванс, 86), Аю, Томас (Перейра, 72) — Дака (Монга, 72).

Попередження: Томас, Коуді.

Вест Гем в гостях обіграв Іпсвіч, який вилетів у Чемпіоншип з рахунком 3:1. Перемогу "молотобійцям" забезпечили голи Ворда-Прауса, Боуена та Кудуса. У Іпсвіча єдиний гол забив Броудгед. Вест Гем закінчив сезон на 14 місці.

Іпсвіч — Вест Гем 1:3

Голи: Броудгед, 52 - Ворд-Праус, 43, Боуен, 55, Кудус, 87.

Іпсвіч: Палмер — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Луонго, 88), Каюсте (Тейлор, 78) — Гатчінсон, Чаплін (Делап, 70), Броудгед (Шмодікс, 78) — Гірст (Кларк, 70).

Вест Гем: Фабіанські — Тодібо (Крессвелл, 90), Кілман, Мавропанос — Ван-Біссака, Ворд-Праус (Пакета, 80), Альварес, Скарлз (Цоуфал, 72) — Соучек — Боуен, Фюллькруг (Кудус, 73).

Попередження: Делап — Кілман.

Чемпіонський Ліверпуль в останньому турі поділив очки з Крістал Пелес, закінчивши матч із рахунком 1:1. На гол Сарра у складі "склярів", команда Арне Слота відповіла влучним ударом Салаха на 85 хвилині. При цьому з 68 хвилини Ліверпуль грав у меншості після вилучення Гравенберха, який напередодні був визнаний найкращим молодим гравцем АПЛ цього сезону. Крістал Пелес фінішував 12-м.

Ліверпуль — Крістал Пелес 1:1

Голи: Салах, 85 - Сарр, 9.

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 46), Конате (Жота, 62), ван Дейк, Робертсон (Елліотт, 85) — Гравенберх, Собослаї (Нуньєс, 62) — Салах, Джонс, Гакпо — Діас (Ендо, 69).

Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Річардс — Муньйос, Г'юз (Джой Куаку Ессе, 79), Камада, Мітчелл — Сарр, Езе (Девенні, 62) — Матета (Нкетіа, 62).

Попередження: Гравенберх.

Вилучення: Гравенберх, 68.

Насамкінець Арсенал, який посів друге місце в АПЛ, у гостях обіграв Саутгемптон з рахунком 2:1. Перемогу команді Мікеля Артети забезпечили точні удари Тірні та Едегора. У "святих" точний удар на рахунку Стюарта. Саутгемптон посів останнє місце і вирушив до Чемпіоншипу.

Саутгемптон — Арсенал 1:2

Голи: Стюарт, 56 - Тірні, 43, Едегор, 89.

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Вуд, Тейлор, Велінгтон — Робінсон (Арчер, 79), Даунс, Угочукву (Каї Санда, 86), Фернандеш — Сулемана (Смоллбоун, 79) — Стюарт (Онуачу, 70).

Арсенал: Рая — Парті, Вайт, Ківьор, Тірні (Троссар, 63) — Меріно, Райс, Зінченко (Льюїс-Скеллі, 70) — Нванері (Едегор, 75), Мартінеллі (Гаверц, 71), Стерлінг (Сака, 63).