Англія

На рахунку нападника Ліверпуля 47 результативних дій.

Правий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим бомбардиром і асистентом чемпіонату Англії-2024/25.

У 38-ми матчах турніру 32-річний єгиптянин відзначився 29-ма голами (дев'ять із пенальті) й 18-ма асистами.

Другим-третім у списку найкращих бомбардирів АПЛ-2024/25 фінішували нападники Ньюкасл Юнайтед і Манчестер Сіті Александер Ісак (23) і Ерлінг Голанд (22). Вінгери Ньюкасл Юнайтед і Ноттінгем Форест Джейкоб Мерфі (12) і Ентоні Еланга (11) поступилися Салаху за кількістю гольових передач.

Раніше Мохамед був визнаний найкращим гравцем сезону АПЛ і приєднався до елітного клубу дворазових лауреатів.