Англія

"Містяни" звернулися до Вулвергемптона з приводу потенційного переходу фулбека.

Лівий захисник Вулвергемптона Раян Аїт-Нурі опинився в сфері інтересів Манчестер Сіті, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "містяни" вже звернулися до "вовків" стосовно можливого трансферу 23-річного алжирця. Манкуніанці високо оцінюють гравця, тож очікується, що контакти між сторонами триватимуть.

Контракт Аїт-Нурі з Вулвергемптоном розраховано до кінця червня 2026 року (клуб має опцію продовження до 2027-го). Портал transfermarkt оцінює його в 35 млн євро.

"Вовки" придбали фулбека в липні 2021-го. Тоді рідний для нього Анже отримав 11.1 млн євро.

На рахунку Раяна п'ять голів і сім асистів у 41-му матчі всіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться правим захисником Ньюкасл Юнайтед.