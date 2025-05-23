Англія

"Містяни" шукають нового правого захисника.

Манчестер Сіті влітку хоче оформити трансфер правого захисника Ньюкасла Валентіно Лівраменто. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний англієць є пріоритетним варіантом для Ман Сіті на позицію правого оборонця.

Зазначається, що "містянам" буде складно здійснити трансфер Лівраменто, тому що "сороки" категорично відмовляються продавати свого гравця цього літа.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Тіно Лівраменто відіграв за Ньюкасл 44 матчі та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл та Манчестер Сіті цікавляться Забарним.